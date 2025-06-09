Гэтжи хочет завершить карьеру, если не получит титульный бой

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о положении американского бойца Джастина Гэтжи в UFC.

«Джастин сказал мне, что он закончит карьеру, если не получит поединок за титул. Он объяснил: «Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится выступать в UFC, я люблю эту лигу, но хочу взаимности в этом вопросе», — сказал Абдель-Азиз в эфире очередного выпуска Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 313 в марте, Гэтжи победил единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева.

Напомним, поединок за титул в лёгком весе Илии Топурии и Чарльза Оливейры состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).