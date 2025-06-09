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«Выше меня по победам только чемпион». Баутиста — о своём следующем сопернике

«Выше меня по победам только чемпион». Баутиста — о своём следующем сопернике
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31-летний американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Марио Баутиста заявил, что хочет встретиться в следующем поединке с кем-то из топ-5 рейтинга в легчайшем весе.

«Я определённо хочу, чтобы мой следующий соперник был из первой пятёрки. Я думаю, что если бы Патрик выиграл этот бой, то они бы сразу вывели его на самый верх, так что, думаю, я занял его место, несмотря на всю эту шумиху. Я определённо заслуживаю попадания в пятёрку лучших. У меня победная серия из восьми боёв, и выше меня по этому показателю нет никого, кроме чемпиона», — приводит слова Баутисты издание MMAJunkie.

8 июня Баутиста единогласным решением одержал победу над дебютантом UFC и бывшим чемпионом Bellator Патриком Миксом.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Марио Баутиста (W) — Патрик Микс
08 июня 2025, воскресенье. 05:40 МСК
Марио Баутиста
Окончено
UD
Патрик Микс
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