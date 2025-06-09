Опетайя выразил желание подраться с Усиком

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя выразил желание провести поединок с 38-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Мне нужны объединительные бои за пояса в первом тяжёлом весе, потому что я хочу стать абсолютным чемпионом мира, а затем уйти в тяжёлый вес.

Я давно иду к этому, выполняя в ходе дела дополнительные задачи. Я не планирую разрываться между категориями, то есть если я уйду в тяжелый вес, то так там и останусь. Я бы хотел подраться с Усиком, это одна из целей. Но пока я думаю об объединительных боях. А как только я достигну финиша, то хочу встретиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе», — приводит слова Опетайи BoxingScene.