Бакли: Махачев победит Делла Маддалену и завершит карьеру. Убежит от такого бойца, как я

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли высказался о поединке экс-чемпиона промоушена в полулёгком весе Ислама Махачева и действующего обладателя титула в полусреднем весе Джека Делла Маддалены.

«Если Исламу будет дарован титульный бой и он победит Джека Делла Маддалену, он не останется на этом посту — просто закончит карьеру. Он быстро выйдет из игры, поскольку знает, что от природы не является бойцом полусреднего дивизиона.

И особенно что касается разговоров про бой со мной — он определённо убежит от такого человека, как я», — приводит слова Бакли аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранее Twitter).