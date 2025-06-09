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Хоакин Бакли рассказал, на что потратит гонорар за бой с Камару Усманом

Хоакин Бакли рассказал, на что потратит гонорар за бой с Камару Усманом
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли рассказал, на что потратит свой гонорар за поединок с бывшим чемпионом дивизиона Камару Усманом.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хоакин Бакли

«Да благословит нас бог на этот поединок на UFC Fight Night. Я хочу воспользоваться возможностью и пожертвовать вознаграждение за бой в фонд помощи пострадавшим от торнадо в Сент-Луисе», — приводит слова Бакли аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок Усман — Бакли станет главным событием турнира UFC on ESPN 69, который состоится 16 июня в Атланте (США).

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Камару сразился с Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Хамзата решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.

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