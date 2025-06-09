Генри Сехудо: ненавижу Двалишвили, но признаю его величие

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о победе обладателя титула в легчайшем дивизионе Мераба Двалишвили в реванше с бывшим обладателем этого пояса Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Круче ли Двалишвили, чем Махачев и Джонс? Если Мераб победит Кори Сэндхагена, то да. Я поставлю его лучшим бойцом мира вне весовых категорий. Просто подумайте об этом, это нельзя отрицать. Особенно если он проведёт четыре боя в этом году. Я ненавижу Мераба, но признаю его величие», — приводит слова Сехудо Pound4Pound.

Напомним, Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приёмом в третьем раунде. До этого бойцы встречались в августе 2024 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал также Двалишвили. Эта победа стала для Мераба уже 13-й подряд и второй защитой его чемпионского пояса.