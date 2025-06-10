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Соннен: О'Мэлли — крупнейшая звезда UFC, и у него нет титула

Соннен: О'Мэлли — крупнейшая звезда UFC, и у него нет титула
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48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен высказался по поводу бывшего чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли и экс-обладателя пояса полутяжёлого дивизиона Алекса Перейры.

«Шон [О'Мэлли] — крупнейшая звезда спорта, и у него нет чемпионского титула, а за ним стоит Алекс Перейра, у которого то же самое — у него больше нет пояса», — приводит слова Соннена издание ESPN.

О'Мэлли проиграл свой пояс Мерабу Двалишвили 15 сентября 2024 года. В реванше, который состоялся в ночь на 8 июня 2025 года попался на удушающий приём и вновь уступил. Перейра 9 марта в поединке с Магомедом Анкалаевым проиграл свой пояс.

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