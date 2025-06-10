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Александр Усик: Трамп не отвечает за свои слова

Александр Усик: Трамп не отвечает за свои слова
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ситуации на Украине.

«Он должен отвечать за свои слова. Но он этого не делает. Он обещал всё остановить за месяц. Зачем он это говорит?» — приводит слова Александра Усика CNN.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

19 июля Усик проведёт в Лондоне (Великобритания) поединок с британским боксёром Даниэлем Дюбуа.

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