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Двалишвили поднялся на второе место в списке лучших бойцов UFC

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 316, состоявшегося на минувших выходных в Ньюарке (США).

Чемпион в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили поднялся на второе место в списке лучших бойцов организации после победы в реванше с американцем Шоном О’Мэлли.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия);

2. Мераб Двалишвили (Грузия);

3. Джон Джонс (США);

4. Илия Топурия (Грузия);

5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);

6. Магомед Анкалаев (Россия);

7. Александр Волкановски (Австралия);

8. Джек Делла Маддалена (Австралия);

9. Алекс Перейра (Бразилия);

10. Александр Пантожа (Бразилия).