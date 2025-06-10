Рико Верхувен — Артём Вахитов: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

14 июня в Роттердаме (Нидерланды) состоится юбилейный турнир кикбоксёрской организации Glory 100. В главном событии чемпион в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен проведёт защиту титула против бывшего чемпиона в полутяжёлом весе россиянина Артёма Вахитова.

Предварительный кард будет доступен на YouTube-канале GLORY Kickboxing, начало – в 16:00 мск. Основной кард покажет стримминговый сервис DAZN, начало – в 19:00 мск.

Артёму Вахитову 34 года. Россиянин дебютировал в GLORY в 2013 году. Всего на его счету в организации 11 побед и два поражения.

Рико Верхувену 36 лет. Представитель Нидерландов дебютировал в GLORY в 2013 году. Всего на его счету в организации 27 побед и одно поражение.