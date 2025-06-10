Диего Лопес раскрыл детали переговоров о следующем бое в UFC

Экс-претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес рассказал о переговорах касательно следующего выступления в организации.

«После боя с Волком UFC связались со мной и спросили о здоровье. Я рассказал о всех рекомендациях врачей, сказал, что буду готов к сентябрю.

Мне предложили Аарона Пико. Я сказал «да». Два дня спустя мне предложили Жана Силву, я сказал «да». Когда UFC перенесли турнир в Сан-Антонио, мне предложили Яира Родригеса, я сказал «да». Я также предлагал провести бой с Мовсаром [Евлоевым] или Лероном [Мёрфи]. Если вы сомневаетесь, спросите Дану Уайта, отказывался ли я когда-либо от боя», — написал Лопес в социальной сети X (ранее Twitter).