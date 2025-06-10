«Покажи, как это делается». Аспиналл обратился с просьбой к Двалишвили

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил о желании потренироваться с действующим обладателем титула организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.

«Мераб проводит по 50 тейкдаунов и не прекращает работать все 25 минут. Как по мне, сейчас он выглядит непобедимым.

Я хочу такое же кардио, как у Мераба. Мераб, покажи мне, как это делается. Приведи меня в такую форму. Я готов», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Ранее Аспиналл сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили.

Материалы по теме Том Аспиналл сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили

Мераб Двалишвили избил бревно, представляя Шона О'Мэлли