«Покажи, как это делается». Аспиналл обратился с просьбой к Двалишвили

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил о желании потренироваться с действующим обладателем титула организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.
«Мераб проводит по 50 тейкдаунов и не прекращает работать все 25 минут. Как по мне, сейчас он выглядит непобедимым.
Я хочу такое же кардио, как у Мераба. Мераб, покажи мне, как это делается. Приведи меня в такую форму. Я готов», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.
Ранее Аспиналл сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили.
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