Кудряшов дал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Стиль Усика – страшная вещь для таких боксёров, как Дюбуа. Мы видим, как Даниэль, несмотря на свою мощь, сдаёт во второй половине поединка. А с такими, как Усик, постоянно нужен темп и давление. Его нельзя отпускать и давать ему почувствовать кураж. А Дюбуа во второй половине уже не может поддерживать такой вектор поединка. Да и в первой половине боя Усик не даст себя ударить. А когда Дюбуа устанет, Александр с ним разберётся», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.