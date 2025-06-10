«Это уровень». Камил Гаджиев отреагировал на пятую победу Мурзаканова в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Азамата Мурзаканова в поединке с бразильцем Брендсоном Рибейро, состоявшемся на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Если не ошибаюсь, Азамат — пятикратный или 10-кратный чемпион России по рукопашному бою. А это, поверьте, уровень. 5-0 у Азамата теперь в UFC. Сейчас его всё больше, всё выше и выше называют», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.