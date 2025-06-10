Американец Мураталья стал чемпионом IBF в лёгком весе после ухода Ломаченко

Временный чемпион IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Рэймонд Мураталья (23-0, 17 KO) стал обладателем полноценного титула после того, как его предыдущий владелец, украинец Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.

Согласно постановлению IBF, обязательный претендент определится в поединке кубинца Энди Круса (5-0, 2 KO) и японца Хиронори Мисиро (17-1-1, 6 KO), который состоится 15 июня в Нью-Йорке (США).

Рэймонду Мураталье 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и в мае сразился за временный титул IBF, победив единогласным судейским решением россиянина Заура Абдуллаева.