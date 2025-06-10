Абдель-Азиз: Хабиб сказал, что Делла Маддалена — очень тяжёлый бой для Махачева

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался об ожидаемом поединке россиянина за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Это тяжёлый бой, тяжёлый… Вот что я хочу сказать. Ислам – фаворит 4 к 1 в бою с Топурией. Коэффициенты в бою Ислама и Делла Маддалены почти равны. Так считают люди. Хабиб [Нурмагомедов] сказал, что это очень тяжёлый бой. Если вы считаете, что мы смотрим ему за спину, то сошли с ума. Этот парень очень талантлив», – сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.