Генри Сехудо разобрал победу Двалишвили в реванше с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли, состоявшемся на турнире UFC 316.

«Я не удивлён. Активность Мераба делает его очень опасным, и я убедился в этом, когда он выкрал бой у Умара Нурмагомедова.

Что делает Мераба неудобным? Да, это касается и его передвижений. Он отпрыгивает назад едва ли не на два метра, когда люди идут на него с ударами. И это не самая обычная реакция. Это проблема для техничного бойца.

Мерабу не нужно нокаутировать вас, он финиширует вас, измотав. И я считаю, что именно это он и сделал с Шоном. Я бы даже сказал, что он перебил Шона О’Мэлли не за счёт точности, а за счёт активности», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.