Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо разобрал победу Двалишвили в реванше с О’Мэлли

Генри Сехудо разобрал победу Двалишвили в реванше с О’Мэлли
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли, состоявшемся на турнире UFC 316.

«Я не удивлён. Активность Мераба делает его очень опасным, и я убедился в этом, когда он выкрал бой у Умара Нурмагомедова.

Что делает Мераба неудобным? Да, это касается и его передвижений. Он отпрыгивает назад едва ли не на два метра, когда люди идут на него с ударами. И это не самая обычная реакция. Это проблема для техничного бойца.

Мерабу не нужно нокаутировать вас, он финиширует вас, измотав. И я считаю, что именно это он и сделал с Шоном. Я бы даже сказал, что он перебил Шона О’Мэлли не за счёт точности, а за счёт активности», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android