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«Это большая ошибка». Абдель-Азиз обратился к Аспиналлу на фоне слухов о бое с Джонсом

«Это большая ошибка». Абдель-Азиз обратился к Аспиналлу на фоне слухов о бое с Джонсом
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Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о перспективах временного чемпиона организации в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла.

«Сейчас Том Аспиналл – мой любимый боец UFC. И если бы я был его менеджером, я бы уже давно сказал: «Плевать на Джона Джонса, оставайся активным, защити временный титул». После пары защит UFC сделало бы его чемпионом. И если Джон Джонс захочет вернуться, уже ему придётся бороться за титул. Сейчас инициатива на стороне Джонса.

Вы можете выкупить всё, за исключением времени. И я верю, что Том Аспиналл совершает огромную ошибку, дожидаясь Джона Джонса. Потому что это время стоит больших денег», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

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