«Не будет мотивации». Делла Маддалена вступился за UFC на фоне разговоров о гонорарах

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена не считает, что организация недоплачивает своим бойцам.

«Я люблю эту компанию и всё, что с ней связано. Она радует меня с 12 лет. Если вам не нравится контракт – не подписывайте его. Если начинающим бойцам платить столько, сколько и топам, у них не будет мотивации развиваться», — написал Делла Маддалена в социальных сетях.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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