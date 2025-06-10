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Кормье заявил, что Умар Нурмагомедов может стать следующим соперником О’Мэлли

Кормье заявил, что Умар Нурмагомедов может стать следующим соперником О’Мэлли
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье заявил, что бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли может сразиться с россиянином Умаром Нурмагомедовым в следующем бою.

«Шон дважды проиграл чемпиону. Если ничего не изменится, то в ближайшее время ему будет очень тяжело пробиться к ещё одному бою за чемпионский титул. Есть шанс, что он выйдет в клетку против Умара Нурмагомедова. Обратный путь на вершину не будет для Шона легче», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Ранее Кори Сэндхаген оценил победу Двалишвили в реванше с О’Мэлли.

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