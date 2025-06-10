Бадаев: Двалишвили будет фаворитом в реваншах с Яном и Нурмагомедовым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о действующем чемпионе UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Двалишвили сегодня набрал серьёзный ход, он дважды защитил пояс, одержал 13 побед подряд, забрался на вторую строчку вне зависимости от весовых категорий. Это серьёзное достижение, он один из лучших бойцов организации на данный момент. Это топовый боец. Кто его может остановить… Конечно, нам хочется назвать имена Умара Нурмагомедова и Петра Яна. Это те ребята, которые наряду с Кори Сэндхагеном находятся близко к титулу. Но в бою с любым из этих бойцов Двалишвили будет фаворитом. Это надо признать.

Сегодня его кардио, давление, темп вместе с неплохими навыками в стойке, с хорошей борьбой делают его очень-очень опасным соперником для любого. Ключевое — его давление. Понятно, что для этого нужна выносливость. Двалишвили постоянно давит, поднимает темп. Не сказать, что Умар или О'Мэлли были хуже Мераба по навыкам, но вот это давление и постоянный прессинг сыграли главную роль. Можно ли его называть доминирующим чемпионом? С одной стороны, да. Он на пути к титулу побил много топов, потом провёл защиты против топов. И сейчас, кроме Сэндхагена, побил всех. Если сейчас побьёт Сэндхагена, то с тремя защитами можно будет называть его доминирующим чемпионом», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.