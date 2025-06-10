Источник: бой Майкла Пейджа и Джареда Каннонье запланирован на UFC 319

Поединок в среднем весе (до 84 кг) между американцем Джаредом Каннонье и британцем Майклом Пейджем может состояться на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (США), сообщает в социальных сетях ресурс Crazy Kev MMA.

Джареду Каннонье 41 год. Американец дебютировал в UFC в 2015 году. В своём последнем бою на UFC Fight Night 251 в феврале Каннонье победил техническим нокаутом бразильца Грегори Родригеса.

Майклу Пейджу 38 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. В своём последнем бою на UFC Fight Night 250 в феврале Пейдж нанёс первое поражение в карьере россиянину Шарабутдину Магомедову, победив единогласным решением.