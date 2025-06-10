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Сехудо оценил шансы Сэндхагена в бою с Двалишвили

Сехудо оценил шансы Сэндхагена в бою с Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о возможном титульном поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном.

«Я считаю, что самым проблемным для такого парня, как Мераб Двалишвили, стал бы Кори Сэндхаген. Потому что он привносит бо́льшую ударную мощь, чем О’Мэлли. И он намного опаснее в партере. И ещё одно – Кори Сэндхаген умеет вставать на ноги. Он показал это в бою с Умаром Нурмагомедовым. Он поймал коленом Фрэнки Эдгара… Этот чувак очень опасен везде. И у меня ощущение, что это тот самый человек, который может сделать свою работу», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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