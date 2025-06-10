Кормье назвал условие, при котором Двалишвили станет проблемой для бойцов UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье объяснил, в каком случае действующий обладатель титула в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили станет угрожающей силой для промоушена.

«Но Мераб Двалишвили действительно показал, что он лучший в легчайшем весе, и он добыл вторую победу увереннее, чем в первом бою. Он был более доминирующим, чем раньше, и он досрочно победил О'Мэлли. Если Мераб начнёт добивать парней, он станет настоящей проблемой в UFC», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

В ночь на 8 июня Двалишвили защищал свой пояс в реванше с американцем Шоном О'Мэлли, выйдя из поединка победителем после удушающего приёма.