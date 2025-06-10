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Двалишвили дал согласие на бой с Пантожей

Двалишвили дал согласие на бой с Пантожей
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили согласился на поединок с обладателем пояса в наилегчайшем весе Александром Пантожей в случае, если тот перейдёт в его дивизион.

«Да, если он поднимется в мою весовую категорию, а в UFC будут заинтересованы в поединке. Никаких проблем. Я уверен, что многим будет интересен этот бой. Я уважаю Пантожу. Он станет для меня очень сложным соперником. Если Пантожа хочет этого и если UFC хочет этого, у меня нет с этим проблем», — приводит слова Двалишвили MMAFighting.

В ночь на 8 июня Двалишвили защищал свой пояс в реванше с американцем Шоном О'Мэлли, выйдя из поединка победителем после удушающего приёма.

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