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Бой Альварес — Кроуфорд будет показан на Netflix. Дана Уайт — один из промоутеров

Бой Альварес — Кроуфорд будет показан на Netflix. Дана Уайт — один из промоутеров
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Президент UFC Дана Уайт в социальных сетях объявил о том, что выступит вместе с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом промоутером поединка чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

«Турки хочет провести самые масштабные бои, которые хотят видеть болельщики в боксе, и это как раз то, что мне нужно.

Ты что, шутишь, что первый боксёрский поединок, который я собираюсь продвигать, — это поединок Канело против Кроуфорд? Такой бой бывает буквально раз в жизни. В субботу, 13 сентября, в прямом эфире, который транслируется по всему миру на Netflix, два величайших боксёра этого вида спорта встретятся в историческом поединке в Лас-Вегасе», — написал Уайт в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Уайт не будет промоутером данного поединка.

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