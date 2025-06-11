Чемпион PFL Рабаданов: честно сказать, этот формат Гран-при конкретно выматывает

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов высказался о нынешнем формате Гран-при промоушена.

«Честно сказать, этот формат Гран-при конкретно выматывает. Каждые два месяца ты должен драться, ты должен делать вес. А у меня это уже второй год подряд, поэтому немного тяжело. Здесь больше надо сфокусироваться на том, чтобы оставаться здоровым, оставаться голодным, сохранить боевой настрой, мотивацию. Это гораздо важнее, чем тяжёлые тренировки. Поэтому теперь у меня есть опыт. Я постараюсь как-то собраться с силами, добить этот Гран-при. Умно подойти ко всему этому», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В полуфинале Гран-при Рабаданов встретится с американцем Кевином Ли.

Гаджи Рабаданову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019-го выступает в PFL, где становился чемпионом Гран-при. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения.