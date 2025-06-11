Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не буду зарекаться». Чемпион PFL Рабаданов высказался о возможном переходе в UFC

«Не буду зарекаться». Чемпион PFL Рабаданов высказался о возможном переходе в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов высказался о возможности перехода в UFC.

«Я вперёд загадывать и заглядывать не буду, я сейчас в лиге PFL. Эта лига даёт мне большую площадку, большие возможности. Сидеть здесь и говорить, что я хочу в UFC, неправильно. У меня есть контракт, я в этой лиге, меня всё устраивает. В дальнейшем мы посмотрим. В любом случае я всегда буду открыт к новым вызовам, к новым предложениям. Поэтому не буду ни о чём зарекаться. Но на данный момент новый Гран-при, новый сезон, уже полуфинал, а дальше уже посмотрим», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Гаджи Рабаданову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019-го выступает в PFL, где становился чемпионом Гран-при. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения.

Материалы по теме
«Справедливости в ММА нет. Давно нет». Чемпион PFL — об изнанке жёсткого спорта
Эксклюзив
«Справедливости в ММА нет. Давно нет». Чемпион PFL — об изнанке жёсткого спорта
Материалы по теме
Стал известен новый соперник Гаджи Рабаданова в полуфинале Гран-при PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android