Фото: экс-чемпион UFC Прохазка успешно провёл защиту диплома в университете

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) из Чехии Иржи Прохазка опубликовал в социальных сетях информацию, что он успешно провёл защиту диплома в Масариков университете, который был основан в 1919 году, располагается в чешском Брно и включает в себя девять факультетов.

Фото: muni.cz

«Защита дипломной работы завершена. Теперь полностью сосредоточен на государственных выпускных экзаменах, которые состоятся через две недели», — написал Прохазка в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Из-за окончания обучения в университете Прохазка отказался от участия в турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США).