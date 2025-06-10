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Фото: экс-чемпион UFC Прохазка успешно провёл защиту диплома в университете

Фото: экс-чемпион UFC Прохазка успешно провёл защиту диплома в университете
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) из Чехии Иржи Прохазка опубликовал в социальных сетях информацию, что он успешно провёл защиту диплома в Масариков университете, который был основан в 1919 году, располагается в чешском Брно и включает в себя девять факультетов.

Фото: muni.cz

«Защита дипломной работы завершена. Теперь полностью сосредоточен на государственных выпускных экзаменах, которые состоятся через две недели», — написал Прохазка в социальной сети Х (ранее Twitter).

muni.cz
muni.cz
muni.cz
muni.cz

Из-за окончания обучения в университете Прохазка отказался от участия в турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США).

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