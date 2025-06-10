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Рабаданов: мне давно нужна была такая звезда, как Кевин Ли

Рабаданов: мне давно нужна была такая звезда, как Кевин Ли
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Известный российский легковес, выступающий в лёгком дивизионе лиги PFL, Гаджи Рабаданов дал комментарий по поводу своего поединка с бывшим бойцом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Кевином Ли.

«Да, я считаю, что мне давно нужна была такая звезда, как Кевин. Мне нужно было большое имя для моего послужного списка. Его как-никак в России знают, да и во всех мировых ММА его знают. Поэтому это именно тот бой, который мне нужен. Я думаю, он мне даже больше нужен, чем реванш с Уилсоном», — сказал Рабаданов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Рабаданов и Ли встретятся в полуфинале Гран-при PFL. Кевину 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2014-го по 2021-й выступал в UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 20 побед и восемь поражений.

Гаджи Рабаданову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019-го выступает в PFL, где становился чемпионом Гран-при. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения.

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