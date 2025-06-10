Тренер Двалишвили оценил Сэндхагена в случае потенциального боя с Мерабом

Джон Вуд, являющийся главным тренером чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, высказался о четвёртом номере дивизиона американце Кори Сэндхагене, который может стать следующим оппонентом Двалишвили.

«Кори — отличный боец, и мне нравится наблюдать за ним. Он очень интересный боец, и я думаю, что у него есть много инструментов и много вещей, с которыми возникнут сложности. Но не верю, что это станет чем-то отличаться от того, что Мераб видел раньше. На мой взгляд, мы отлично проведём время с этим материалом, и стоит ожидать весёлой борьбы. Однако я могу сказать вам вот что: Мераб собирается выйти вперёд в этом вопросе.

Чувствую, что мы уже сражались в таком стиле раньше. Он крутой парень. Хитрый. Но, как уже сказал, я знаю Мераба и на что он способен, и понимаю, что мы собираемся делать. Мне как тренеру всегда интересно планировать игру против такого парня, как он. У него отличная команда, отличные тренеры, всё такое, и это интересно. Я думаю, что стилистически это прекрасно подходит для нас», — приводит слова Вуда издание MMAJunkie.