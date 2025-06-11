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Рабаданов: в PFL не могут говорить мне о бое с Усманом Нурмагомедовым, они знают ответ

Рабаданов: в PFL не могут говорить мне о бое с Усманом Нурмагомедовым, они знают ответ
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Известный российский легковес, выступающий в лёгком дивизионе лиги PFL, Гаджи Рабаданов высказался по поводу потенциального поединка с чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

«Говорили ли в PFL о бое с Усманом Нурмагомедовым? Нет, они и не могут об этом говорить. Они же знают ответ. Поэтому такой риторический вопрос. Они же понимают [что этого боя не будет], поэтому таких предложений нет и не будет, я думаю», — сказал Рабаданов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре.

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