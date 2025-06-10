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Баутиста выразил желание подраться с Умаром Нурмагомедовым

Баутиста выразил желание подраться с Умаром Нурмагомедовым
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Боец UFC Марио Баутиста высказался о своих перспективах в легчайшем весе, заявив, что он хотел бы провести бой с Умаром Нурмагомедовым.

«Судя по всему, Сэндхаген будет драться за пояс. Но в остальном — мой стиль позволяет мне держаться на равных с кем угодно. Можно подраться с Умаром Нурмагомедовым, если я выиграю, то стану топом в дивизионе. Если честно, мне плевать. Я готов подраться с кем угодно из топ-5. Я хотел бы провести ещё один бой до конца года. Думаю, мне нужно ещё пару побед до звания претендента», — приводит слова Баутисты MMAFighting.

8 июня Баутиста единогласным решением одержал победу над дебютантом UFC и бывшим чемпионом Bellator Патриком Миксом.

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