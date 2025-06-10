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Тренер Двалишвили прокомментировал желание Мераба провести ещё два боя в 2025-м

Тренер Двалишвили прокомментировал желание Мераба провести ещё два боя в 2025-м
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Джон Вуд, являющийся главным тренером чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, прокомментировал желание своего подопечного провести ещё две титульные защиты в 2025 году.

«Мы были бы не против получить место в карде, возможно, в октябре. Бой в сентябре — это уже слишком. Но было бы неплохо в конце октября, просто чтобы дать Мерабу шанс, если он действительно хочет провести ещё две защиты в этом году. И чем раньше, тем лучше. Но я бы хотел, чтобы в Вегасе у него был бой, чтобы он смог остаться дома и ему не нужно было никуда ехать», — приводит слова Вуда издание MMAJunkie.

В ночь на 8 июня Мераб защитил свой пояс в поединке с Шоном О'Мэлли, одержав победу удушающим приёмом.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли
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