Тренер Двалишвили прокомментировал желание Мераба провести ещё два боя в 2025-м

Джон Вуд, являющийся главным тренером чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, прокомментировал желание своего подопечного провести ещё две титульные защиты в 2025 году.

«Мы были бы не против получить место в карде, возможно, в октябре. Бой в сентябре — это уже слишком. Но было бы неплохо в конце октября, просто чтобы дать Мерабу шанс, если он действительно хочет провести ещё две защиты в этом году. И чем раньше, тем лучше. Но я бы хотел, чтобы в Вегасе у него был бой, чтобы он смог остаться дома и ему не нужно было никуда ехать», — приводит слова Вуда издание MMAJunkie.

В ночь на 8 июня Мераб защитил свой пояс в поединке с Шоном О'Мэлли, одержав победу удушающим приёмом.