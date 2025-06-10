Баутиста: в бою с Двалишвили Сэндхагену придётся хуже, чем с Умаром

31-летний американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Марио Баутиста высказался о будущем поединке между чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном.

«Кори придётся вырубить Мераба. То же самое можно было сказать про шансы Шона О'Мэлли. Если не нокаутировать Двалишвили, то он будет продолжать преследовать тебя весь бой. Бой против Умара Нурмагомедова показал навыки Кори в борьбе. Думаю, в бою с Мерабом ему придётся ещё хуже, чем в бою с Умаром», — приводит слова Баустисты MMAFighting.

Сэндхаген является четвёртым номером в рейтинге легчайшего веса. Двалишвили ранее успешно провёл защиту титула против Шона О'Мэлли.