Видео: контактная тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой 29-летний бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов проводит полноценный спарринг с одним из бойцов в тренировочном лагере.

Нурмагомедов дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2021-го выступает выступает в Ultimate Fighting Championship (UFC).

В январе на UFC 311 Нурмагомедов сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. По ходу поединка Умар и получил перелом руки. Всего на его счету в UFC шесть побед и одно поражение. Он занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона.