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Абдель-Азиз: Махачев будет готов подраться в ближайшие три-четыре месяца

Абдель-Азиз: Махачев будет готов подраться в ближайшие три-четыре месяца
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Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался об ожидаемом поединке россиянина за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам точно не проиграет. Махачев уничтожает оппонентов последние годы. Он войдёт в историю величайшим бойцом. Я уверен на 100%, что Ислам подерётся в этом году. Он тренируется по два раза в день, так что он будет готов подраться в ближайшие три-четыре месяца», — сказал Али Абдель-Азиз в эфире Submission Radio.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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