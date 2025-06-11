Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Безумная ситуация». Аспиналл — о тяжёлом дивизионе UFC

«Безумная ситуация». Аспиналл — о тяжёлом дивизионе UFC
Комментарии

32-летний английский боец смешанных единоборств и временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл высказался по поводу отсутствия боёв в тяжёлом дивизионе промоушена Даны Уайта.

«Стагнация в дивизионе — это безумная ситуация, но в UFC много политики на высшем уровне, и это не в моей власти. Я действительно ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Аспиналла издание Red Corner в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Временный чемпион в тяжёлом весе к настоящему моменту принял участие в 18 поединках, в которых одержал 15 побед, 12 из которых были добыты нокаутом. На его счету также три поражения.

Материалы по теме
«Второе пришествие» Нганну. Знаменитый тренер лепит звезду UFC из великана
«Второе пришествие» Нганну. Знаменитый тренер лепит звезду UFC из великана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android