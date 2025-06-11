«Безумная ситуация». Аспиналл — о тяжёлом дивизионе UFC

32-летний английский боец смешанных единоборств и временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл высказался по поводу отсутствия боёв в тяжёлом дивизионе промоушена Даны Уайта.

«Стагнация в дивизионе — это безумная ситуация, но в UFC много политики на высшем уровне, и это не в моей власти. Я действительно ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Аспиналла издание Red Corner в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Временный чемпион в тяжёлом весе к настоящему моменту принял участие в 18 поединках, в которых одержал 15 побед, 12 из которых были добыты нокаутом. На его счету также три поражения.