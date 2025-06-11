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Рабаданов: давно считал, что Махачев будет лучше себя чувствовать в 77 кг

Рабаданов: давно считал, что Махачев будет лучше себя чувствовать в 77 кг
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Известный российский легковес, выступающий в лёгком дивизионе лиги PFL, Гаджи Рабаданов прокомментировал переход экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева на дивизион выше.

«Давно считал, что Махачев будет гораздо лучше себя чувствовать на категорию выше именно в физическом плане, потому что весогонка так или иначе с каждым разом истощает, ты не можешь реализовать в клетке весь свой потенциал. Знаю, насколько хорош Ислам, когда он полон сил и энергии, поэтому говорил, что переход в 77 кг будет для него намного лучше. А что касается Делла Маддалены, то бой всё покажет», — сказал Рабаданов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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