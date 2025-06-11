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Рабаданов: я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует

Рабаданов: я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов высказался о своей карьере.

«Спортивный интерес никогда не останавливается, поэтому на это всё нужно смотреть немного по-другому. Я смотрю на свою карьеру. Например, я выиграл пять боёв, а у меня ощущение, что карьера стоит на месте. Вот спортивная точка зрения. Я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует на месте. И когда меня спросили — Джей-Джей Уилсон или Кевин Ли, то, конечно, я сказал Кевин Ли. А спортивного интереса у меня и в любительской карьере хватало», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Гаджи Рабаданову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019-го выступает в PFL, где становился чемпионом Гран-при. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения.

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