Тренер Двалишвили: О’Мэлли бросали как ребёнка и делали с ним, что хотели

Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, прокомментировал победу подопечного в реванше с американцем Шоном О’Мэлли.

Напомним, поединок Двалишвили и О’Мэлли состоялся на турнире UFC 316 в Нюьарке (США) и завершился победой грузинского бойца удушающим приёмом в третьем раунде.

«Когда вас поднимают как ребёнка, несут вас, бросают и делают всё, что только хотят, а вам кажется, что всё, что вы делаете, не работает, вы не можете чувствовать себя нормально. У Мераба просто есть ключ к Шону, такое иногда случается в боях», — приводит слова Вуда издание MMA Fighting.