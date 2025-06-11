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О’Мэлли сказал, кого хочет увидеть в качестве следующего соперника Двалишвили

О’Мэлли сказал, кого хочет увидеть в качестве следующего соперника Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли выступил за организацию титульного реванша между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Как по мне, бой с Умаром получился очень интересным. Если Умар и вправду сломал руку в первом раунде… Помню, как смотрел бой, первый раунд, и подумал: «Умар хорошо справляется». Но и Мераб очень хорош. Не терпится увидеть», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся на турнире UFC 311 в январе и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

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