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Царукян обратился к Гэтжи после заявления менеджера о возможном уходе американца из MMA

Царукян обратился к Гэтжи после заявления менеджера о возможном уходе американца из MMA
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян прокомментировал заявление менеджера Али Абдель-Азиза.

Напомним, ранее Абдель-Азиз сообщил, что двукратный претендент на титул американец Джастин Гэтжи может завершить карьеру, если не сразится с победителем чемпионского боя между Чарльзом Оливейрой и Илией Топурией, который состоится на UFC 317 в июле.

«Поздравляю с потрясающей карьерой. Наслаждайся своей отставкой», — написал Царукян в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 316 в марте, Гэтжи победил в реванше единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева.

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