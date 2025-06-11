Царукян обратился к Гэтжи после заявления менеджера о возможном уходе американца из MMA

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян прокомментировал заявление менеджера Али Абдель-Азиза.

Напомним, ранее Абдель-Азиз сообщил, что двукратный претендент на титул американец Джастин Гэтжи может завершить карьеру, если не сразится с победителем чемпионского боя между Чарльзом Оливейрой и Илией Топурией, который состоится на UFC 317 в июле.

«Поздравляю с потрясающей карьерой. Наслаждайся своей отставкой», — написал Царукян в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 316 в марте, Гэтжи победил в реванше единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева.