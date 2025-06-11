Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Боже, это было странно». О’Мэлли рассказал, как сдался в реванше Двалишвили

«Боже, это было странно». О’Мэлли рассказал, как сдался в реванше Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о поражении в реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 316 в Ньюарке (США) и завершился победой Двалишвили удушающим приёмом в третьем раунде.

«Боже, это было странно. Не ощущалось, что захват плотный. Мне казалось, что он остановился, а затем, да, он быстро затянул его, и я подумал: «Оу, черт». Я не понимал, сколько времени оставалось [до конца раунда]. Мне нужно было больше сосредоточиться на защите вместо того, чтобы пытаться встать. Но никаких оправданий», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Том Аспиналл сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android