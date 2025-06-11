«Боже, это было странно». О’Мэлли рассказал, как сдался в реванше Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о поражении в реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 316 в Ньюарке (США) и завершился победой Двалишвили удушающим приёмом в третьем раунде.

«Боже, это было странно. Не ощущалось, что захват плотный. Мне казалось, что он остановился, а затем, да, он быстро затянул его, и я подумал: «Оу, черт». Я не понимал, сколько времени оставалось [до конца раунда]. Мне нужно было больше сосредоточиться на защите вместо того, чтобы пытаться встать. Но никаких оправданий», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.