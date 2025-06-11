Альберт Батыргазиев сразится с Джеймсом Диккенсом 2 июля в Стамбуле

2 июля в Стамбуле (Турция) состоится турнир IBA.Pro 7 Champion’s Night.

В главном событии временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO) сразится с британцем Джеймсом Диккенсом (35-5, 14 KO).

Альберту Батыргазиеву 26 лет. Россиянин, победитель Олимпиады-2020, дебютировал как профессионал в 2020 году. Имеет в своём активе победу над экс-чемпионом мира панамцем Хесреэлем Корралесом.

Джеймсу Диккенсу 34 лет. Дебютировал как профессионал в 2011 году. В марте 2021-го сразился за титул IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) с соотечественником Кидом Галахадом, но уступил досрочно.