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Тренер Сен-Пьера: можно повторять всё за Двалишвили, но у вас не будет такой выносливости

Тренер Сен-Пьера: можно повторять всё за Двалишвили, но у вас не будет такой выносливости
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Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высказался о действующем обладателе титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Это невозможно объяснить. Нет ни одной известной программы по тренировке выносливости, которая давала бы такой результат… Вы можете повторять каждую тренировку Мераба, следовать за ним день за днём, есть всё то же самое, делать всё, что он делает, но всё равно не добьётесь такой выносливости. Я считаю, что это наследственность», — сказал Захаби на своём YouTube-канале.

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