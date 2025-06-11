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«Есть лишь два варианта». Хоакин Бакли сказал, как завершится его бой с Камару Усманом

«Есть лишь два варианта». Хоакин Бакли сказал, как завершится его бой с Камару Усманом
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом дивизиона нигерийцем Камару Усманом.

«Когда я подерусь с Камару Усманом, будет лишь два варианта того, как это закончится. Мы либо нокаутируем Камару Усмана, либо это будет поединок вечера. Это единственные варианты.

Я чувствую, что Камару Усман, бывший чемпион мира, будущий член Зала славы, способен на эту работу. Если же нет, его определённо нокаутируют 15 июня», — сказал Бакли в подкасте Buck What You Heard.

Напомним, поединок Бакли – Усман возглавит турнир UFC on ESPN 69, который состоится 15 июня в Атланте (США).

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