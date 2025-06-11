Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером на тренировке по хоккею — источник

Известный российский промоутер Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером одной из крупнейших отечественных букмекерских контор, сообщает издание Mash.

Инцидент произошёл 8 июня. Гаджиев напал на мужчину после силового приёма и последовавшего за этим комментария, успев нанести несколько ударов до того, как их разняли.

«У нас нет конфликта. Мы же вместе играем в хоккей, а хоккей — эмоции. Нас обоих что-то не устроило. Все, кто выходит на арену, — люди из спорта. Здесь в рамках ледовой площадки всё было, потолкались. Всё, что происходит на льду, — столкновение. А вот драки — явление социальное и за пределами льда, на улице где-то там, в раздевалке и так далее», — прокомментировал инцидент Гаджиев.