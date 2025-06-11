Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером на тренировке по хоккею — источник

Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером на тренировке по хоккею — источник
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером одной из крупнейших отечественных букмекерских контор, сообщает издание Mash.

Инцидент произошёл 8 июня. Гаджиев напал на мужчину после силового приёма и последовавшего за этим комментария, успев нанести несколько ударов до того, как их разняли.

«У нас нет конфликта. Мы же вместе играем в хоккей, а хоккей — эмоции. Нас обоих что-то не устроило. Все, кто выходит на арену, — люди из спорта. Здесь в рамках ледовой площадки всё было, потолкались. Всё, что происходит на льду, — столкновение. А вот драки — явление социальное и за пределами льда, на улице где-то там, в раздевалке и так далее», — прокомментировал инцидент Гаджиев.

Материалы по теме
«Это уровень». Камил Гаджиев отреагировал на пятую победу Мурзаканова в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android