Экс-претендент на титул UFC дал прогноз на бой Усман — Бакли

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон высказался о предстоящем поединке между нигерийцем Камару Усманом и соотечественником Хоакином Бакли.

«Думаю, Камару Усман будет действовать так же, как и всегда – пробивать джебы и пытаться провести тейкдаун. Что же касается Бакли… Никогда не знаешь, чего от него ждать. Он прогрессирует от боя к бою, и это делает поединок по-настоящему интересным. Я склоняюсь к победе Бакли», — приводит слова Томпсона издание MMAJunkie.

Напомним, поединок Бакли – Усман возглавит турнир UFC on ESPN 69, который состоится 15 июня в Атланте (США).