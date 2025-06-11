Камару Усман поделился ожиданиями от боя дю Плесси — Чимаев

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман поделился ожиданиями от поединка за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чимаев очень, очень жёсткий боец. И он прошёл несколько тестов – меня, [Гилберта] Бёрнса… Он прошёл эти тесты. Не могу дождаться боя Чимаева и дю Плесси. Невероятный поединок двух очень жёстких парней», — сказал Усман в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Ранее Ренье Де Риддер назвал более опасного бойца в среднем весе UFC, чем Чимаев.

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